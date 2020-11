Le gouvernement autrichien a décrété mardi trois jours de deuil national après l'attaque terroriste à Vienne lundi soir. Quatre personnes ont été tuées, dont une est décédée à l'hôpital et un assaillant abattu par la police. Une quinzaine de personnes ont été hospitalisées et sept se trouvent dans un état grave. "Nos pensées vont vers les victimes, les blessés et leurs proches, en ces heures très difficiles pour la république d'Autriche", a déclaré le chancelier Sebastian Kurz avant une réunion.

Le deuil est prévu jusque jeudi, a décidé le gouvernement.