Après l'annonce par le Danemark d'une campagne d'abattage généralisée pour combattre une mutation problématique du coronavirus, le ministre de l'Alimentation a reconnu mardi qu'elle n'était pas légalement fondée. "Nous avons commis une erreur. Il n'y a pas de fondement légal pour demander aux éleveurs de visons d'abattre leurs bêtes en dehors des zones", où les bêtes ont été contaminées, a déclaré Mogens Jensen à la chaîne de télévision TV2.

Le ministre a toutefois appelé les éleveurs à continuer l'abattage comme prévu, par précaution sanitaire.

La semaine dernière, le Danemark avait suscité l'inquiétude en ordonnant l'élimination de tous ses visons - soit entre 15 et 17 millions de têtes - à la suite de la découverte d'une mutation du nouveau coronavirus transmissible à l'homme chez ces mammifères, qui pourrait compromettre l'efficacité d'un futur vaccin humain.

Le virus mutant, appelé "Cluster 5", a été décelé chez douze personnes, toutes dans le Jutland du Nord, une région du nord-ouest du pays. Des restrictions drastiques ont été imposées jeudi pour un mois dans les sept communes où le plus de cas dans les élevages ont été déclarés.

"Je pense que c'est nécessaire. Nous parlons d'un virus mutant qui a commencé dans le Jutland du Nord et nous allons nous en débarrasser dans le Jutland du Nord", a déclaré à l'AFP Birgit Hansen, la maire de la commune de Frederikshavn.

"J'encourage toujours les éleveurs de visons à coopérer (...) car il s'agit maintenant d'aider la santé publique de la meilleure façon possible", a également affirmé le ministre Mogens Jensen.

Depuis l'annonce gouvernementale le 4 novembre, 2,4 millions d'animaux avaient déjà été abattus mardi dans le royaume scandinave, premier exportateur mondial de visons, mais certains éleveurs refusent encore d'abattre des bêtes en bonne santé.

Aucun nouveau cas humain de "Cluster 5" n'a été enregistré ces derniers jours, et les douze cas remontent eux à septembre et ne sont plus actifs, laissant l'espoir d'une disparition de la souche en question.

La loi, qui devait permettre l'abattage des visons en bonne santé, devait être traitée mardi en procédure d'urgence. Mais le Parlement y a renoncé face à la réticence de l'opposition et d'une partie des soutiens du gouvernement minoritaire social-démocrate.

Le projet de loi va donc être traité en trois lectures, comme un texte habituel.