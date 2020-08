Les réfugiés déboutés de leur droit d’asile n’ont pas vocation à rester indéfiniment au Danemark. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour qu’ils rentrent volontairement et le plus rapidement possible chez eux", tel est l’objectif du gouvernement social-démocrate danois, exprimé par son ministre de l’Immigration et de l’intégration, Mattias Tesfaye.

Nouveau moyen d’atteindre cet objectif : la mise en place, le 11 août dernier, d’une "Agence de rapatriement" destinée à "conseiller et à suivre pas à pas et d’une main ferme" les réfugiés pour "s’assurer qu’ils rentrent chez eux une fois que leur demande d’asile a été refusée", souligne-t-il.