Héritage de la "Forest School" de 1927 au Wisconsin aux États-Unis, l’école en plein air est une tradition danoise qui remonte au début des années cinquante, lancée par une enseignante, Ella Flateau, qui a créé la première maternelle dans la forêt. À une période où les femmes étaient de plus en plus nombreuses à travailler, ne pouvant plus garder leurs petits enfants, l’enseignement dans la nature s’est imposé comme solution pour alléger la pression sur les écoles saturées. Plus de 700 maternelles dans la forêt ont ainsi vu le jour depuis, soit plus de 20 % des maternelles du royaume scandinave. Reportage.