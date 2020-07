Au quatrième soir du sommet européen, la négociation du budget et du plan de relance repart sur des bases qui répondent aux exigences des frugaux Europe Olivier le Bussy

© AFP

Et le quatrième jour du sommet européen, peu avant 19h30, le président du Conseil européen, Charles Michel, présenta aux chefs d’Etat et de gouvernement des Vingt-sept sa nouvelle boîte de négociations du budget européen 2021-2027 et du plan de relance de l’économie de l’Union.

Le document de 66 pages est l’enfant de négociations âpres et acharnées, marquées par la volonté du club des pays dits “frugaux” - les Pays-Bas, l’Autriche, le Danemark et la Suède - de réduire autant que possible la voilure du plan de relance de 750 milliards d’euros.