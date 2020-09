Au quotidien danois "Jyllands-Posten", la sécurité des journalistes prime désormais: "Nous y perdons une part de notre liberté d’expression" Europe Slim Allagui

© AFP

Le quotidien danois Jyllands-Posten, qui a publié le premier, le 30 septembre 2005, les douze caricatures controversées de Mahomet qui ont enflammé le monde musulman, entraînant les protestations les plus violentes et les plus sanglantes jamais enregistrées contre le Danemark à l’étranger, a pris depuis des décisions éditoriales radicalement différentes de celles de Charlie Hebdo.