Pandémie de coronavirus ou pas, le parti travailliste britannique entend bien regarder de l’avant. Comme prévu, le Labour dévoilera donc ce samedi le nom de son nouveau dirigeant. Trois candidats visent à remplacer Jeremy Corbyn, en place depuis septembre 2015. Bien qu’elle présente l’analyse la plus perspicace sur la défaite des siens lors de l’élection du 12 décembre dernier en cherchant la cause de la fuite des électeurs travaillistes traditionnels, la députée Lisa Nandy, 40 ans, semble d’ores et déjà écartée de ce combat où se joue l’avenir du parti. D’un côté, le populaire et anti-Brexiter réputé Keir Starmer. De l’autre, Rebecca Long-Bailey, présentée comme la successeure de Jeremy Corbyn. Selon deux sondages publiés par les instituts YouGov et Survation fin février, Keir Starmer recueille entre 45 % et 53 % des intentions de vote des adhérents du parti, seuls habilités à voter, contre 31 % à 34 % à Rebecca Long-Bailey et 16 % à 21 % à Lisa Nandy.