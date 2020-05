Au temps du coronavirus, les villages de roms sont placés en quarantaine © D.R. Europe Corentin Léotard

Cinq enfants, un garçon et quatre filles âgés de 7 à 11 ans, disent avoir été maltraités par un policier, à coups de matraque. "Nous sommes allés chercher du bois et le policier a commencé à nous poursuivre et a crié que si nous ne nous arrêtions pas, il nous tirerait dessus." Voilà ce qu’ils ont raconté, face à une caméra de télévision. "Il nous a emmenés et nous a frappés, là-bas." Des soldats leur avaient permis d’aller y jouer, près d’un ruisseau, mais l’endroit se trouvant hors de la zone de quarantaine, le policier mis en cause aurait sévi. Sa hiérarchie conteste les faits.