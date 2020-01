Les cadres du parti sont poursuivis pour homicide, complicité d’assassinat et appartenance à une organisation criminelle.

"Je vous demande de condamner les accusés d’Aube Dorée, non pas parce que c’est ce qu’exige le sens commun, ni parce que leur acquittement va marquer le retour des sections d’assaut dans les rues, mais parce que, Messieurs, Mesdames les juges, vous avez dans vos mains tout ce qu‘il faut et bien plus encore pour les condamner et parce que les chefs d’accusation ont été démontrés. Ne détournez pas vos yeux des preuves, c’est tout ce que l’on demande".