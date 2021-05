Des plongeurs néerlandais vont sonder dimanche un petit lac à Wernhout, près de la frontière belge, dans l'espoir de faire la lumière sur les circonstances entourant la découverte d'un bébé mort mercredi. Le corps de la petite fille avait été retrouvé dans un parc attenant. Les plongeurs de la police chercheront tout élément qui pourrait être lié à la mort du nouveau-né.

L'enquête se poursuit pour déterminer la cause du décès et l'identité des parents. Des informations et certains éléments sont en cours de vérification.

La police appelle tout éventuel témoin ou personne qui connaîtrait l'identité des parents ou leur lieu de résidence à se manifester. Elle s'inquiète notamment de l'état de santé de la mère.