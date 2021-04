Ce n’est pas l’affluence habituelle mais à la salle de sport Jumpers Fitness de Sarrelouis, dans la Sarre, l’ambiance est au soulagement depuis mardi. "Dieu merci, nous avons pu rouvrir après six mois de fermeture, confie Marcia, la gérante. Mardi en fin de journée, une trentaine de clients se sont présentés, c’est beaucoup moins que d’habitude mais les gens étaient très contents de revenir à l’entraînement et nous, de les revoir", nous lance-t-elle au téléphone. "Les règles sont claires : ils doivent présenter un test négatif de moins de 24 h et respecter les règles d’hygiène et les distances, porter les masques lors de leurs déplacements dans le studio. Pour nous, cela entraîne un travail différent. Nous devons beaucoup nettoyer, désinfecter sans cesse les poignées de portes, les engins", ajoute-t-elle.