Avec le couvre-feu à 18 h, la France s’arrête de tourner… Europe Laure de Charette

© D.R.

Le coup de feu… avant une longue soirée d’hiver. Ce soir dans le centre-ville de Montpellier, c’est la course. Il est 17 h 45, quinze minutes avant le début du couvre-feu et l’obligation, partout en France, de rester calfeutrés chez soi. "Je n’ai pas le temps de vous parler !" sourit une dame qui s’apprête à monter dans le tramway, place de la Comédie, pour rentrer à son domicile. "Je travaille à Béziers et j’ai sauté dans le train de 16 h 46 pour arriver à temps à Montpellier, faire une ou deux petites courses et rentrer chez moi… C’est speed !" explique Kennedy, la trentaine, en faisant la queue devant Monoprix, comme vingt-cinq autres personnes qui attendent leur tour pour entrer avant la fermeture des portes.