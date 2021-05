Le président du Conseil, Charles Michel, mettra à l'ordre du jour du sommet l'incident du Boeing de Ryanair dérouté dimanche et "les conséquences et de possibles sanctions seront discutées à cette occasion", a déclaré ce porte-parole sur Twitter dimanche soir. L'UE se préparait d'ores et déjà à renforcer ses sanctions préexistantes contre le régime bélarusse.

Paris convoque l'ambassadeur du Bélarus

L'ambassadeur du Bélarus à Paris a été convoqué dimanche au ministère français des Affaires étrangères.

"L'ambassadeur de Biélorussie en France (Igor Fissenko, ndlr) a été convoqué ce soir au Quai d'Orsay à la demande du ministre Jean-Yves Le Drian", a déclaré le ministère à l'AFP.