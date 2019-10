Le négociateur de l'UE pour le Brexit Michel Barnier a indiqué à l'AFP avoir été chargé de lancer la négociation de la nouvelle relation commerciale avec Londres après le Brexit si l'accord est adopté par le parlement britannique.

"Mme von der Leyen m'a demandé de prolonger ma mission pendant un an et je vais donc pouvoir lancer la négociation sur la nouvelle relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni", devenu un pays tiers, a-t-il dit à l'AFP.

Les leaders européens ont rendu hommage jeudi au travail accompli depuis trois ans avec Michel Barnier et sa conclusion avec un nouvel accord, endossé à l'unanimité par les 27 jeudi.

"Nous espérons que cet accord sera ratifié pour entrer en vigueur en novembre et alors le travail pour le nouveau partenariat va pouvoir commencer", a dit le Français pendant une conférence de presse.

"La prochaine étape est plus importante que la séparation", a-t-il souligné, disant regretter le départ du Royaume-Uni.

"Une des priorités dans ce nouvel accord sera un accord pour la pêche qui prevoira un accès aux eaux territoriales britanniques pour les pêcheurs de l'UE et un accès pour les produits transformés de la pêche britannique au marché de l'UE", a-t-il annoncé.