Bergame, de la ville martyre à l’immunité collective EuropeReportage Valérie Dupont, envoyée spéciale à Nembro (Bergame)

© AFP

La commune de Nembro, 11 000 habitants, a été, avec Alzano Lombardo, la zone la plus éprouvée lorsque l’épidémie de coronavirus a explosé en Italie fin février. "Dans notre communauté, beaucoup vivent avec un sentiment de culpabilité pour ne pas avoir accompagné leur proche au moment de la mort. Tous ces morts en quelques jours, une situation qui a détruit les relations humaines et donc on doit tout faire pour reconstruire le tissu social et familial ici à Nembro", explique le jeune prêtre. Reportage.