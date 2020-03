À Bergame, les cloches des églises ne sonnent plus le glas qu’une fois par jour, car les décès quotidiens sont trop nombreux. Cette semaine, uniquement dans le centre historique de la ville, on approche les deux cents décès. "Cela ne s’explique pas, c’est la punition de Dieu. Dieu est fâché avec nous, à cause de tout ce qui se passe dans le monde…", dit une dame qui passe pour aller au supermarché du coin.