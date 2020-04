De nombreux saisonniers rechignent à venir travailler dans un pays placé par leur gouvernement sur la liste des pays à risque.

La saison des asperges commence dans la région de Beelitz. Jürgen Falkenthal est à la tête d’une petite exploitation au sud de Potsdam et embauche huit saisonniers dont cinq Roumains. "J’ai de la chance car j’ai réussi à les faire venir juste avant que l’aéroport de Bucarest ne ferme à cause du coronavirus. C’est plus tôt que d’habitude mais tant pis. En fonction du temps nous pourrons commencer à récolter les asperges ce week-end", explique-t-il.