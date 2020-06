"Bienvenue en France à nos amis belges, ils sont très nombreux à venir chez nous en vacances ou à passer de l'autre côté de la frontière pour voir de la famille ou faire des achats", a déclaré lundi Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat français au Tourisme qui a procédé avec les bourgmestres de Wervik et Wervicq-Sud (France) à la réouverture symbolique de la frontière belgo-française. La réouverture de la frontière, fermée depuis près de trois mois entre les deux pays, s'est déroulée sur le pont surplombant la Lys entre Wervik et sa voisine française de Wervicq-Sud. Les deux villes voisines, jumelles par l'histoire, forment un symbole de la frontière et de son dynamisme entre les provinces belges et les départements du nord de la France. Pour l'occasion, le bourgmestre de Wervik Youro Casier et le maire de Wervicq-Sud David Heiremans étaient venus accueillir le secrétaire d'Etat en visite dans la région.

Après le confinement, la réouverture des frontières est un "soulagement" pour les deux pays et en particulier pour la zone frontalière où les échanges, quotidiens, avaient été interdits pour cause de crise du coronavirus.

"La vie se partage des deux côtés de la frontière et on l'avait presque oublié avec le confinement. On est heureux de pouvoir dire 'bienvenue en France' car ils sont aussi très nombreux à venir chaque année en France", a souligné M. Lemoyne. "Nous sommes prêts à vous accueillir pour passer une belle saison estivale".

Selon Jean-Baptiste Lemoyne, les Belges sont les troisièmes clients du tourisme en France. "Et ce sont ceux qui dépensent le plus. Ils sont très attachés à la France et à des régions particulières. Nul doute cette année, que le transport en voiture, bulle de protection supplémentaire, sera le choix de beaucoup de vacanciers", a-t-il ajouté.

Plus de couacs d'ouverture unilatérale des frontières, qui avait vu le refoulement de Belges par la France lors du dernier week-end de mai, la plupart des Etats de l'Union européenne ont levé les restrictions de circulation ce lundi.