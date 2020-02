Ce mercredi, la chaîne française d'information LCI a dressé un portrait peu flatteur de Yassine Bouzrou, le nouvel avocat de l'activiste russe Piotr Pavlenski.

Ce mercredi, LCI s'intéressait au nouvel avocat de Pavlenski, Maître Yassine Bouzrou. Au moment de faire son portrait, la journaliste française a été très peu élogieuse. "Il a un parcours assez atypique", a-t-elle lancé. " Il est né d'une famille marocaine extrêmement modeste. Il a grandi dans une cité et il a enchaîné les déboires scolaires. Il s'est fait virer trois fois de suite jusqu'à trouver une école qui accepte bien de lui ouvrir ses portes mais qui lui fermera quand même les portes du Bac L. Il va finir par faire un bac technique", détaille-t-elle alors qu'une illustration montre l'avocat avec un bonnet d'âne.

La séquence a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Des internautes évoquaient une forme de racisme.

Valérie Nataf, la directrice de la rédaction de la chaîne d'info du groupe TF1 a réagi. "À tous ceux qui s’offusquent du portrait de Yassine Bouzrou sur l’antenne de LCI hier, nous disons qu’effectivement cette présentation est pour le moins maladroite" écrivait-elle. "Nous souhaitons revenir sur une séquence présentée hier qui a beaucoup fait réagir. Il s'agissait de retracer le parcours de Me Yassine Bouzrou, l'avocat de Piotr Pavlenski. La forme et les illustrations étaient maladroites et ont pu sembler peu respectueuses", indiquait la journaliste Valentine Desjeunes plus tard. "Si nous avons blessé Me Bouzrou, nous en sommes désolés. Mais il n'y avait pas d'intention de nuire. Il s'agissait au contraire de souligner le parcours hors normes de Me Bouzrou."

Chez les avocats aussi, cette séquence a fait couler beaucoup d'encre. "Cette présentation est particulièrement dégradante. Un avocat ne se définit pas par son parcours scolaire, son origine sociale ou familiale. La robe fait écran à tout cela. Dommage que l'écran et ceux qui l'animent l'oublient", a tweeté la présidente du Conseil national des barreaux Christiane Féral-Schuhl, menaçant de saisir le CSA.