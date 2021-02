"J'ai plus de recul et je suis moins passionné dans mon traitement journalistique que mes confrères britanniques. Ici, au sujet du Brexit, quasi tout le monde a choisi son camp : on est soit pro-Leave, soit pro-Remain", assure Tristan de Bourbon. Ce journaliste installé à Londres est correspondant pour différents médias, dont La Libre. Il est l'auteur de l'ouvrage "Boris Johnson, un Européen contrarié", qui vient de paraître aux Editions François Bourin. Mêlant récit et enquête, Tristan de Bourbon décrit, "sans préjugés et de façon neutre", les relations tumultueuses entre le Royaume-Uni et l'Union européenne et il décortique la manière dont BoJo s'est construit un personnage et un positionnement sur ces clivages. Interview.