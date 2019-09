Le frère du Premier ministre britannique Boris Johnson, Jo Johnson, a annoncé jeudi sa démission du gouvernement conservateur où il occupait un poste de secrétaire d'Etat, affirmant placer l' "intérêt national" avant la "loyauté familiale".

"Ces dernières semaines j'ai été tiraillé entre la loyauté familiale et l'intérêt national - c'est une tension insoluble et il est temps pour d'autres d'assumer mes rôles de député et de membre du gouvernement", a tweeté Jo Johnson, favorable à un deuxième référendum sur le Brexit, alors que son frère veut une sortie de l'UE au plus vite.