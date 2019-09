Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré lundi croire aux "chances" de conclure un accord de sortie de l'UE avec Bruxelles et s'est dit opposé à la tenue de législatives anticipées, dans une déclaration devant ses bureaux à Downing Street.

"Les chances de conclure un accord ont augmenté" au cours des trois dernières semaines, a expliqué M. Johnson à propos des discussions avec l'Union européenne, tentant de convaincre les députés conservateurs, qui font leur rentrée parlementaire mardi, de ne pas voter avec l'opposition pour bloquer le Brexit, prévu le 31 octobre. "

"On y arrivera sans nouvelles élections. Je ne veux pas d'une élection et vous non plus", a déclaré le Premier ministre.