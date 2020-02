Boris Johnson n’a pas eu le temps de souffler. Moins de trois jours après avoir célébré le Brexit, le Premier ministre britannique a dévoilé lundi sa vision de l’avenir du pays, à Greenwich, dans le sud de Londres, et en particulier ses objectifs de négociations avec l’Union européenne.

Il entend ainsi ne pas répéter l’erreur commise par ses collègues en 2017. Pendant que le monde politique britannique était sens dessus dessous, après que les conservateurs avaient perdu leur majorité absolue à l’issue des élections anticipées convoquées par Theresa May, les Vingt-sept avaient, eux, arrêté leurs positions de négociations. L’Union avait fixé ses conditions : conclure l’accord de retrait avant de discuter de quoi que ce soit d’autre.

Avant même le début des négociations, Theresa May et le Royaume-Uni avaient perdu la main pour ne plus jamais la récupérer ensuite.