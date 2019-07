Le premier débat télévisé, mardi soir, entre les deux candidats à la succession de la dirigeante du parti conservateur et Première ministre Theresa May a confirmé ce qui semblait évident depuis longtemps : Boris Johnson sortira vainqueur de cette course le mardi 23 juillet et sera nommé Premier ministre le lendemain par la reine Elisabeth II. Une partie des 160 députés conservateurs (sur 313) qui ont voté pour lui lors du dernier tour de scrutin fin juin doivent pourtant être légèrement inquiets.

(...)