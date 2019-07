"Vous êtes maire de Londres, on dit beaucoup que vous avez des ambitions pour le 10 Downing Street un jour", lui avait lancé le célèbre journaliste français. Ce à quoi Boris Johnson avait coupé court. " Ça n'arrivera jamais", interrompt-il Laurent Delahousse. Mais il n'en était pas resté là. " J'ai plus de chances d'être décapité par un frisbee ou d'être réincarné en olive que de devenir Premier ministre", avait ironisé celui qui a pourtant succédé ce mercredi à Theresa May à la tête du Royaume-Uni.





" Affaire à suivre, lui avait répondu le journaliste français. On verra si je viendrai vous rencontrer au 10 Downing Street ou si vous vous transformerez en olive".





Visiblement, c'est bien au 10 Downing Street que se rendra Laurent Delahousse pour interviewer un Boris Johnson, en chair et en os, et non pas une olive.