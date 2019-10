Europe Boris Johnson tente de rassurer par l'intermédiaire de la Reine, un "exercice de propagande gouvernemental" pour l'opposition Tristan de Bourbon, correspondant à Londres

Le Royaume-Uni n’est pas encore sorti de l’Union européenne, et on ignore quand et en quels termes il le fera. Qu’importe, le Premier ministre conservateur Boris Johnson s’est déjà projeté dans l’après-Brexit. Lundi, il a fait savoir par la voix d’Elizabeth II, chargée de présenter lors du traditionnel discours à la Reine le programme politique de "son gouvernement", que sa priorité "a toujours été d’assurer le départ de l’Union européenne le 31 octobre".