Il y a tout juste un an, Boris Johnson clamait vouloir "un Brexit coûte que coûte le 31 octobre". Le Premier ministre britannique assurait que s’il était impossible de conclure un accord sur un retrait du Royaume-Uni de l’UE avec les Vingt-sept à cette date, ces derniers devraient affronter les conséquences d’un Brexit dur. Finalement, Johnson a fini par lâcher du lest pour décrocher un accord in extremis. Pour y parvenir, il avait desserré le lien entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.