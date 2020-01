Adolescent, il a vécu deux ans à Bruxelles, à l’époque où son père travaillait à la Commission européenne. Son premier poste politique prestigieux, qu’il a occupé pendant sept ans, a été celui de maire de Londres, la capitale européenne de la finance et la ville la plus cosmopolite du Vieux continent. Il baragouine le français. Il dispose d’une bonne compréhension des institutions européennes. Et pourtant : le Premier ministre conservateur Boris Johnson, 55 ans, est celui qui a mené les Britanniques et le Royaume-Uni vers la sortie de l’Union européenne.

-> Lire aussi: Michel Barnier, le Français qui a maintenu l’Europe unie.

Il faut rappeler que, "BoJo", ainsi qu’on le surnomme, s’était fait connaître des instances européennes dès 1989 pour son euroscepticisme acharné. Nommé correspondant du Daily Telegraph à Bruxelles, il caricature et exacerbe le "danger" que représente la Communauté économique européenne pour l’autonomie politique et juridique britannique par le biais d’articles parfois farfelus, comme par exemple : "Menace pour les saucisses roses britanniques". Il aurait presque créé à lui seul les Euromyths, ensuite repris par les tabloïds britanniques et les eurosceptiques, et que la Commission s’échine à démonter.

Brexiter à pile ou face

Pourtant, sa prise de position pro-Brexit au printemps 2016 ne tient pas à une conviction profondément ancrée. Il n’a rien d’un zélote qui n’aurait comme seul objectif de carrière politique que le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. "Boris Johnson avait rédigé deux chroniques (pour Le Telegraph , NdlR ) avant de se déclarer lors de la campagne du référendum : une en faveur du Brexit, l’autre pour le maintien dans l’UE", rappelle Pippa Catterall, professeure d’histoire à l’université de Westminster. "Cela jette un sérieux doute quant à son engagement en faveur du Brexit."

Son rôle de locomotive du camp du "Leave" était éminemment calculé. Pour concrétiser ses ambitions nationales, il avait saisi la nécessité se départir de l’image de maire de la ville la plus riche du pays et de politicien uniquement préoccupé par les intérêts des lobbies financiers, rédhibitoire auprès de nombreux provinciaux de classes populaires. Ce qui explique aussi son outrancière déclaration - "J’emmerde le monde des affaires" - prononcée auprès d’un diplomate belge pendant l’été 2017.

Le libéral élitiste qu’est Boris Johnson n’a néanmoins jamais imaginé et visiblement même pas escompté une victoire de son camp lors du référendum du 23 juin 2016. Revenu depuis tout juste un an à la Chambre des communes, il comptait secouer le navire britannique, pas le renverser. Sa stupéfaction était palpable lorsqu’il est apparu devant les caméras au matin de l’annonce des résultats.

Un homme qui sent les courants

Ce manque de conviction idéologique sur la question du Brexit lui a cependant permis d’effectuer avec aisance les revirements qu’il jugeait nécessaires pour parvenir au pouvoir. Il avait loué pendant toute la durée de la campagne du référendum le marché unique et l’importance des relations commerciales et économiques avec les Vingt-sept ? Il assure désormais que le maintien dans l’union douanière et un alignement sur les réglementations de l’UE, comme l’envisageait la Première ministre Theresa May, ne concrétiseraient pas le vote des électeurs et "jetteraient à la poubelle la plupart des avantages du Brexit". Puis de faire campagne pour une rupture radicale avec l’UE, à la colère des Remainers et des Brexiters modérés.

Il s’était fait, pendant deux ans le garant de l’union du royaume, s’opposant à ce que le statut des relations entre l’Irlande du Nord et l’UE diffère de celui de Grande-Bretagne (Angleterre, Écosse, pays de Galles) vis-à-vis de l’UE ? Là encore, pour conclure un accord avec les Vingt-sept et se maintenir au pouvoir, il accepte la mise en place d’une frontière commerciale entre la province de l’Ulster et le reste du pays, trahissant la parole donnée au parti unioniste nord-irlandais (DUP) qui le soutenait à Westminster.

Ces renoncements et ses trahisons ne lui sont pourtant pas préjudiciables. Porté par l’unique slogan électoral "Concrétiser le Brexit" (Get Brexit done), il remporte, grâce au système électoral britannique, une confortable majorité à la Chambre des communes lors de l’élection générale anticipée du 12 décembre 2019 - même s’il n’a récolté que 43 % des suffrages.

Las de quatre ans de débats, aussi virulents qu’incessants sur le Brexit, les Britanniques voient s’achever une errance sans fin. Et Boris Johnson leur a semblé être le plus à même de les emmener loin des "pharaons" bruxellois et de refermer les eaux de la Manche et de la Mer du Nord, entrouvertes depuis quarante-six ans. À la différence de Moïse, il semblerait qu’il survivra à l’arrivée dans la terre promise.