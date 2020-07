Bosnie: 25 ans après, le massacre de Srebrenica à peine évoqué dans certains manuels scolaires © AFP Europe15:41 Jean-Arnault Dérens et Laurent Geslin

Les quelque 8 372 victimes de Srebrenica, assassinées par les troupes serbes du général Mladic, reposeront-elles un jour en paix ? Cela devait être une célébration pas comme les autres. Ce 11 juillet marque en effet le 25e anniversaire du massacre de Srebrenica, le 11 juillet 1995. Mais pour cause d’épidémie, hommages et cérémonies ont presque tous été annulés. Et la mémoire de cette tragédie continue de diviser la Bosnie-Herzégovine et ses voisins.