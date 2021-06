Boris Johnson "a exprimé clairement son souhait de pragmatisme et de compromis de la part de tous mais a souligné que la protection de l'accord (de paix) du Vendredi Saint était primordiale", a indiqué Downing Street après une série de rencontres avec le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel et les chefs de l'UE, Ursula von der Leyen et Charles Michel.