Le Premier ministre britannique Boris Johnson promet une série de baisses d'impôts aux entreprises dans un discours lundi à la conférence du CBI, la plus importante organisation patronale britannique, en pleine campagne des législatives et à un peu plus de deux mois de la date prévue du Brexit. Dans ce discours qu'il doit prononcer au cours de la matinée, le chef du gouvernement reconnaît que la plupart des dirigeants de grandes entreprises "ne voulaient pas du Brexit" mais qu'à présent leur principale préoccupation est d'en finir avec l'incertitude d'un interminable processus de sortie de l'Union européenne.

Il promet en cas de victoire au scrutin du 12 décembre "une baisse des taxes immobilières sur les entreprises. Une baisse des taxes patronales. La contribution à l'assurance maladie nationale va baisser de 1.000 livres (près de 1.200 euros) pour plus d'un demi millions d'employeurs", d'après des extraits de son discours reçus par l'AFP.

La presse britannique évalue à 1 milliard de livres (près de 1,2 milliard d'euros) le montant des baisses d'impôts pour les entreprises.

Son principal rival aux élections, le leader du parti travailliste Jeremy Corbyn, qui fait campagne sur un programme très à gauche, compte de son côté présenter aux membres du patronat réunis à la conférence annuelle du CBI (Confederation of British Industry) à Londres des aides pour financer des "apprentis du climat".

Les travaillistes projettent 320.000 apprentis "du climat" en Angleterre pendant un premier mandat, afin de lutter contre "une grave pénurie de qualifications en Grande-Bretagne" qui va "continuer à croître à cause de l'automatisation (de beaucoup de métiers) et avec la nécessaire réponse au changement climatique".