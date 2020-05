Les négociateurs du Brexit pour l'Union européenne et le Royaume-Uni, Michel Barnier et David Frost, ont séparément dressé le constat vendredi d'une absence de progrès dans leurs discussions sur les relations futures des deux parties, alors que se rapproche une échéance à la fin juin.

A Bruxelles, le Français s'est dit "déçu par le manque d'ambition" britannique dans les discussions, à l'issue d'une nouveau round de négociations cette semaine. En dehors de "quelques ouvertures modestes, aucun progrès n'a été possible sur les autres sujets, les plus difficiles", a-t-il déclaré, jugeant ce round "décevant".

Dans le même temps à Londres, M. Frost confirmait ce manque d'avancée et appelait l'UE à un "changement d'approche" pour arriver à un accord. Le Britannique dit croire encore "possible" un accord d'ici à la fin de la période de transition, fin 2020.

La principale pierre d'achoppement porte sur les règles communes de concurrence loyale, que l'UE veut les plus proches de ses normes et standards, tandis que Londres désire une grande liberté.

Le Royaume-Uni est sorti de l'UE le 31 janvier dernier, mais le pays reste lié à l'union douanière et au marché intérieur pendant une période de transition arrivant à échéance le 31 décembre prochain. D'ici là, et sauf prolongation de cette période à décider avant fin juin, Londres et Bruxelles doivent s'entendre sur leurs futures relations, essentiellement en matière commerciale et sécuritaire.