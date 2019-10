L'Union européenne aura besoin de plus de temps pour parvenir avec le Royaume-Uni à un accord sur les modalités du Brexit, a prévenu lundi soir le Premier ministre finlandais Antti Rinne, suggérant que les pourparlers pourraient se poursuivre après le sommet européen qui débutera jeudi.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson souhaite négocier à tout prix un accord pendant ce sommet, pour éviter le scénario catastrophe d'un Brexit désordonné à la date prévue du 31 octobre.

"A mon avis, il est pratiquement impossible de parvenir à un accord avant la réunion. Nous avons besoin de plus de temps et de négocier après la réunion", a déclaré M. Rinne, dont le pays assure actuellement la présidence de l'UE, devant des journalistes à Helsinki, cité par l'agence de presse STT après une rencontre avec le futur président du Conseil européen, Charles Michel.

Le temps presse: les dirigeants européens se réuniront jeudi et vendredi pour un sommet à Bruxelles et tenteront d'éviter une sortie de l'UE sans accord ou un troisième report prolongeant l'incertitude sur la voie que suivra le Royaume-Uni après 46 ans dans le giron européen.

Si Boris Johnson parvient à conclure un accord, il aura encore la lourde tâche de convaincre le Parlement britannique, très divisé sur le Brexit, entre partisans du maintien de liens étroits avec l'UE et adeptes d'une coupure nette.

Les députés, qui avaient rejeté par trois fois l'accord négocié par l'ancienne Première ministre Theresa May, se réuniront en séance extraordinaire le 19 octobre.

Faute d'accord d'ici là, une loi votée en septembre impose à Boris Johnson de demander un report du Brexit de trois mois. Celui-ci l'exclut catégoriquement, après déjà deux ajournements.

Plus de trois ans après le référendum sur le Brexit en 2016, les négociations entre Londres et l'UE butent toujours sur l'épineuse question d'un éventuel rétablissement des contrôles frontaliers entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande.