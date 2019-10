La France réaffirme qu'un "délai supplémentaire (du Brexit) n'est dans l'intérêt de personne", a déclaré lundi la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye alors que Berlin s'est dit ouvert à un "court report technique" de la date de sortie du Royaume-Uni de l'UE.

"C'est désormais au Parlement britannique de dire ce qu'il en pense, ça n'est plus à l'Union européenne". "Il faut donc un vote qui soit sur le fond et non pas des manoeuvres dilatoires pour gagner du temps", a déclaré Mme Ndiaye, alors que le gouvernement britannique doit tenter de nouveau lundi de décrocher le feu vert parlementaire à son accord de Brexit.