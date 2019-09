"Ce qu'il se passe est choquant, irresponsable et dangereux", a-t-il déclaré dans un discours lundi. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a décidé la semaine dernière de suspendre la Chambre des communes jusqu'au 14 octobre. Cela laisse peu de temps aux parlementaires pour voter sur une législation qui empêcherait une sortie de l'UE sans accord, le Brexit étant prévu le 31 octobre.

L'opposition prévoyait d'adopter une loi au Parlement cette semaine pour bloquer un "non deal". Elle pouvait compter sur l'aide d'une vingtaine de députés du Parti conservateur de Johnson. Mais la hiérarchie du parti menace de suspendre ces dissidents s'ils votent avec l'opposition.

L'ancien premier ministre, Tony Blair, s'en tracasse. Dans un discours sur le Brexit prononcé lundi matin, il a qualifié la situation de "choquante, irresponsable et dangereuse". "Notre gouvernement arrache la Grande-Bretagne à l'UE, le changement le plus important pour notre pays depuis 1945, de la manière la plus extrême que l'on puisse imaginer. Il le fait sans l'approbation du Parlement, avec une manœuvre pour le déforcer, et sans l'approbation du peuple britannique", a-t-il déclaré.

L'ancien premier ministre travailliste met en garde son parti sur de possibles nouvelles élections. C'est un "piège" de la part des Tories. Ils savent que Jeremy Corbyn n'est pas très populaire et que les élections tourneraient en leur faveur", prévient Blair. Les membres du Labour devraient plutôt travailler pour un second référendum. "C'est la seule façon de consulter les gens", estime l'ex-Premier ministre.