Dire au revoir au Royaume-Uni couché sur le sable en dégustant des mets européens... L'idée originale d'un Néerlandais en vue du Brexit intéressaient mardi des milliers de personnes. Créé ce week-end sur Facebook par Ron Toekook, l'évènement propose aux participants de se rendre sur la plage du village de Wijk aan Zee (ouest des Pays-Bas) le 31 octobre, la date prévue du divorce entre Londres et l'Unin européenne.

Au programme, faire ses adieux au Royaume-Uni "avec des chips néerlandaises, du vin français et des bières allemandes sur une chaise longue".

"Eventuellement accueillir les bateaux des marins d'Europe", a ajouté le Néerlandais avec humour.

En l'espace de quelques jours, l'évènement de Ron Toekook a engrangé près de 7.000 participants, ainsi que 52.000 personnes intéressées.

Le Néerlandais, actif dans le monde des médias, ne s'attendait pas à un tel engouement.

"Ce doit être un joli adieu à un bon ami qui se lance dans une aventure excitante, mais peut-être pas très intelligente", a-t-il déclaré auprès de l'agence de presse néerlandaise ANP.

La culture britannique ayant de l'importance aux Pays-Bas, il semble normal d'organiser une fête conviviale et amusante à l'occasion de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, a expliqué Ron Toekook à l'ANP.

En fonction de l'intérêt, un groupe pourra jouer les chansons "We'll meet again" (Nous nous reverrons) ou "Het is stil aan de overkant" (C'est calme de l'autre côté), a-t-il précisé dans la description de l'évènement.

L'humour des Néerlandais en ce qui concerne le Brexit s'était déjà fait remarquer l'année dernière, avec l'improbable boys band Breunion Boys et leur single "Britain Come Back" (Grande-Bretagne, reviens).

Comparant ce départ des Britanniques à une rupture amoureuse, les cinq chanteurs demandaient à Londres de revenir sur sa décision, scandant des paroles comme "il n'est pas trop tard pour faire demi-tour" et "promis, on peut changer".

Le Royaume-Uni est un partenaire économique clé pour les Pays-Bas, qui ont pris une série de mesures afin de se préparer au Brexit.