Le Parlement européen se réunit cette semaine à Strasbourg, alors que l'autre assemblée devant approuver l'accord du Brexit - le Parlement britannique - maintenait l'incertitude sur son vote.

Mais quoi qu'il arrive à la Chambre des Communes cette semaine, le Parlement européen ne devrait pas se prononcer durant la plénière de cette semaine.

L'ordre du jour ne le prévoit pas, et la conférence des présidents qui doit se réunir ce lundi à 18h00 pour le finaliser ne prévoyait pas non plus de modification à ce stade.

Dans l'entourage du président David Sassoli, on rappelait que le Parlement européen avait décidé, dans une résolution adoptée pas plus tard qu'en septembre dernier, qu'il ne voterait sur l'accord de retrait qu'après un vote positif du Parlement britannique.

L'assemblée étant maîtresse de son agenda, il lui est toujours possible de se réunir la semaine prochaine en plénière (dans ce cas très probablement à Bruxelles) avant la date du 31 octobre.