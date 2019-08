La décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement britannique entre la mi-septembre et le 14 octobre passe mal, très mal, auprès d’une grande partie de l’establishment britannique et des opposants au Brexit. Pour le quotidien économique The Financial Times, le nouveau Premier ministre "a détonné une bombe sous l’appareil constitutionnel du Royaume-Uni". Rien de moins. De son côté, le quotidien de centre-gauche et anti-Brexit The Guardian y voit "un affront à la démocratie" et la volonté du locataire du 10 Downing Street de "se dispenser de l’examen législatif" mis en place par les députés.

(...)