La "guerre de la saucisse", ainsi que l’avaient surnommée les médias britanniques, n’aura pas lieu. Du moins, pas tout de suite. La Commission européenne a accédé à la demande du Royaume-Uni de prolonger jusqu’au 30 septembre la période de grâce durant laquelle il reste autorisé à expédier de la viande surgelée (dont les fameuses saucisses du breakfast) de Grande-Bretagne en Irlande du Nord. Sans ce feu vert, cela n’aurait plus été permis dès le 1er juillet. L’Union interdit l’entrée dans son marché intérieur de viande surgelée en provenance de pays tiers, ce qu’est désormais le Royaume-Uni. Or, la province britannique d’Irlande du Nord est devenue la porte d’entrée du marché intérieur, puisque l’accord du Brexit prévoit qu’aucune frontière physique ne soit érigée entre l’Irlande du Nord et l’Irlande membre de l’Union. Avec pour conséquences que les règles sanitaires et phytosanitaires (SPS) restent d’application en Irlande du Nord et que les produits en provenance du Grande-Bretagne doivent être contrôlés à leur arrivée sur l’île, ou au préalable.