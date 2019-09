Les Britanniques n'auraient pas fait de proposition satisfaisante pour l'UE. Or les 27 avaient prévenu avant la rencontre entre les deux hommes: "Si Boris Johnson ne vient pas avec du nouveau, il y aura un Brexit dur".

"Si nous pouvons faire suffisamment de progrès dans les prochains jours, j'ai l'intention de me rendre au sommet crucial du 17 octobre et de finaliser un accord qui protégera les intérêts des entreprises et des citoyens des deux côtés de la Manche, et des deux côtés de la frontière en Irlande", avait quant à lui annoncé M. Johnson dans une tribune publiée par le Daily Telegraph.





Plus d'informations à venir...