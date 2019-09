Europe Brexit: la tension monte au Royaume-Uni... pour le plus grand bonheur de Boris Johnson Tristan de Bourbon

La division idéologique entre partisans et opposants de la sortie de l’Union européenne au sein de la Chambre des Communes s’est transformée en affrontement. Les visages se sont tendus. Les yeux se sont plissés. Les bouches se sont tordues. Les poings et les mains se sont dressés. La Chambre basse du Parlement s’est emplie de rage et de colère, mues d’un côté par l’exaspération, de l’autre par l’indignation. (...)