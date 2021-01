Brexit: le climat, une pierre angulaire de l’accord Europe G. T.

"C’est un texte qui transpire le stress et la sueur. On sent la bataille qui s’est jouée autour des questions environnementales et sociales pour éviter que celles-ci deviennent l’objet de dumping", résume Delphine Misonne, chercheuse qualifiée au FNRS et professeure en droit de l’environnement à l’Université Saint-Louis Bruxelles. La crainte, particulièrement présente du côté des États membres de l’UE, était en effet de voir les Britanniques adopter des normes de protection moins exigeantes dans ces domaines que celles imposées aux entreprises du "continent" afin de procurer un avantage concurrentiel à leurs acteurs nationaux. Une crainte qui vaut également pour les politiques de subventions.