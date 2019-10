Europe Les Britanniques retourneront aux urnes le 12 décembre: un scrutin qui ne fait pas l'unanimité Tristan de Bourbon

Le couperet est tombé : le leader travailliste Jeremy Corbyn a soutenu mardi la tenue d’une élection générale anticipée pour la mi-décembre. "Le report de l’article 50 au 31 janvier a été confirmé ; notre condition pour voter en faveur d’une élection - voire écarter la possibilité d’un no deal - est donc remplie", a-t-il expliqué par communiqué, dans lequel il ajoutait : "Nous lancerons la campagne la plus ambitieuse et la plus radicale que le pays ait jamais connue en faveur d’un changement réel."