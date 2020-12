Soulignant qu'il s'est agi d'une "décision difficile", Boris Johnson a expliqué que s'il était une "chose merveilleuse" d'accueillir tant d'étudiants européens, le programme était "extrêmement cher" pour le Royaume-Uni.

Le chef du gouvernement conservateur a annoncé un programme national pour permettre aux étudiants britanniques d'aller étudier dans les "meilleures universités" partout dans le monde et non seulement en Europe.

Le programme Erasmus, auquel participe le Royaume-Uni depuis 1987, cèdera la place au programme Alan Turing, du nom de ce célèbre mathématicien britannique.

Le négociateur européen Michel Barnier a exprimé ses "regrets" que le Royaume-Uni abandonne Erasmus, demandant au gouvernement de "rapidement" faire preuve de "clarté" sur la solution alternative qu'il va mettre en oeuvre.

Pour les étudiants européens au Royaume-Uni - qui sont actuellement près de 150.000 - s'inscrire dans une université britannique sera désormais plus cher et plus compliqué.