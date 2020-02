Michel Claessens dirige "la vitrine de la Commission européenne pour la science et la technologie", comme il aime appeler lui-même l’unité Communication de la direction générale de la Recherche à Bruxelles. Au printemps dernier, son constat est sans appel. "Les chercheurs de l’Union européenne produisent 32 % des publications scientifiques les plus citées dans le monde mais, dans une Union à 27, ce pourcentage tombera à 26 %", écrit-il dans le Daily Science. Et de rapporter les résultats d’une étude réalisée par le Cevipol (Centre d’étude de la vie politique) concernant les effets du Brexit sur le financement des recherches : "Pendant la période 2014-2018, 272 projets européens impliquant au moins une université de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont rapporté 125 millions d’euros de financement. La moitié était menée en consortium. En nombre de participations, les universités anglaises se classent en troisième position, après l’Allemagne et la France."