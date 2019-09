Europe Brexit: le verdict de la Cour atténue à peine la déprime des travaillistes Tristan de Bourbon

Et si la Cour suprême était la petite fée tant attendue par Jeremy Corbyn ? Celui-ci a "invité Boris Johnson à reconsidérer sa position, comme le veut la formule consacrée, et à devenir le Premier ministre au plus court mandat qu’il y ait jamais eu".