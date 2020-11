Tous les délais précédemment envisagés ont entre-temps été dépassés, mais la Commission européenne continue d'y croire, martèle-t-elle. Le Français Michel Barnier, ngociateur en chef côté européen, a tweeté lundi qu'avec "le Parlement européen et tous les Etats membres, nous restons déterminés, patients et respectueux". "Nous voulons que notre future coopération soit ouverte mais équitable dans tous les domaines", ajoute-t-il.

Interrogé durant le point presse quotidien de la Commission, le porte-parole de l'exécutif européen sur ce sujet a cependant indiqué qu'il y a encore "beaucoup de divergences" sur la pêche, entre autres. C'est un des sujets qui coincent depuis des mois, entre Londres qui veut un accord de quotas à renégocier régulièrement, et Bruxelles qui veut assurer un droit stable d'accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques, particulièrement poissonneuses.

La Commission européenne est régulièrement interrogée sur les difficiles négociations en vue de la fin de la période de transition post-Brexit, mais refuse de dévoiler des éléments de contenu quant à l'avancement concret des discussions. Les points de blocage relayés vers la presse sont invariablement les mêmes: la pêche, les conditions censées assurer une concurrence équitable entre entreprises (règles sur les aides d'Etat, normes environnementales et sociales, etc.) des deux parties et la "gouvernance", soit la gestion des éventuels désaccords futurs.

Depuis le début, Bruxelles et Londres mettent en garde sur la nécessité de dégager un accord en laissant ensuite un délai suffisant pour qu'il soit formalisé, traduit et ratifié. "Michel Barnier a toujours dit qu'il faut qu'il y ait du temps en fin de procédure pour que le Parlement et le Conseil donnent leur feu vert", a répété lundi le porte-parole de la Commission, Dan Ferrie.

Durant l'été, Michel Barnier parlait de fin octobre comme période limite pour atteindre un accord dans les temps, ce qui est déjà dépassé. Mais, désormais, la Commission "ne veut pas spéculer sur les dates limites", ont martelé lundi les porte-parole de la Commission.

S'il n'y a pas d'accord ratifié à temps, les échanges commerciaux entre Londres et Bruxelles se feront sur base des règles de l'OMC dès début janvier, avec contrôles douaniers et taxes. Il s'agirait de part et d'autre d'un coup dur économique supplémentaire, en plein marasme lié à la pandémie de Covid-19.

Boris Johnson contraint de s'isoler en plein sprint final

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, est contraint de s'isoler à Downing Street après avoir été en contact avec un député infecté par le nouveau coronavirus, une quarantaine malvenue en plein sprint final dans les négociations post-Brexit.

Le dirigeant conservateur a été contacté par le système de dépistage et traçage du service public de santé et prié d'observer quatorze jours de quarantaine après avoir été en contact avec une personne testée positive au Covid-19, a annoncé dimanche soir un porte-parole de Downing Street.

Boris Johnson a assuré sur Twitter se plier aux règles même s'il n'a "aucun symptôme". "Je suis frais comme un gardon", déclare-t-il dans une vidéo qu'il semble avoir tournée lui-même puis postée sur le réseau social lundi matin.

"Peu importe que j'aie eu la maladie et que je déborde d'anticorps", déclare-t-il, en référence à sa contamination au Covid-19 qui lui avait valu de passer une semaine à l'hôpital en avril, dont trois jours en soins intensifs.

"Nous devons interrompre la propagation de la maladie et l'une des façons de le faire est de se mettre en quarantaine pendant 14 jours lorsque nous sommes contactés par le système de dépistage et de traçage des cas", explique-t-il.

Cette quarantaine contrarie les plans de Boris Johnson qui avait notamment prévu de faire plusieurs annonces ces deux prochaines semaines dont la présentation d'un plan pour une "révolution industrielle verte". Le dirigeant conservateur espérait ouvrir un nouveau chapitre après les luttes intestines à Downing Street ayant abouti au départ de son très influent mais controversé conseiller Dominic Cummings, architecte de la campagne pour le Brexit en 2016.

Il doit aussi expliquer comment l'Angleterre va sortir le 2 décembre du second confinement de quatre semaines débuté le 5 novembre. Avec près de 52.000 décès de personnes testées positives au Covid-19, le Royaume-Uni est le pays le plus durement touché en Europe par la pandémie.

Critiqué pour les ratés en matière de dépistage, le gouvernement a annoncé lundi la création de deux vastes laboratoires qui doubleront la capacité de dépistage quotidienne du Covid-19 au Royaume-Uni. Ils seront lancés début 2021 et pourront traiter ensemble 600.000 échantillons par jour.

Le dépistage de masse et la perspective d'un vaccin constituent "deux armes indispensables que nous utiliserons pour terrasser le Covid", a déclaré lundi Boris Johnson à ses équipes du 10 Downing Street via Zoom.

M. Johnson compte continuer à s'adresser à ses compatriotes pendant son isolement et espère participer à distance à la séance hebdomadaire de questions au chef du gouvernement, mercredi, à la Chambre des communes, chambre basse du Parlement.

Il a dû se résoudre à cette quarantaine après avoir rencontré jeudi à Downing Street un petit groupe de députés parmi lesquels un conservateur, Lee Anderson, a par la suite développé des symptômes et a été diagnostiqué positif.

Quatre autres députés conservateurs ayant participé à cette réunion ont dû eux aussi débuter quatorze jours de quarantaine.

Le chef du gouvernement a assuré sur Twitter que les deux hommes avaient respecté les consignes en matière de distanciation sociale, bien qu'une photo montre Boris Johnson et Lee Anderson sans masques et à moins de deux mètres l'un de l'autre, contrairement aux recommandations.