Royaume-Uni et Union européenne n'ont plus que très peu de temps pour aplanir les divergences dans leurs négociations, lancées après que le pays a quitté officiellement l'Union européenne le 31 janvier.

La mi-novembre apparaît comme la date limite afin de pouvoir ratifier à temps un accord qui entrerait en vigueur le 1er janvier 2021, à la fin de la période de transition mise en place pour laisser le temps de négocier un accord.

L'atmosphère s'est tendue début septembre, avec la volonté du gouvernement de Boris Johnson de pouvoir s'affranchir de certains de ses engagements pris dans le cadre de l'accord de divorce conclu il y a un an, notamment le protocole nord-irlandais, et ce en violation du droit international.

Le gouvernement Johnson défend ce qu'il considère comme un "filet de sécurité" dans l'hypothèse où Londres et Bruxelles échoueraient à conclure un accord de libre-échange.

Il a mis au point un projet de loi destiné à défendre l'intégrité territoriale du Royaume-Uni en assurant la continuité des échanges entre la Grande-Bretagne et la province d'Irlande du Nord, voisine de la République au sud qui restera elle dans l'UE.

Racines irlandaises

Les membres non-élus de la Chambre des Lords, la chambre haute du Parlement, doivent voter dans la soirée. Un rejet serait symbolique puisque le texte reviendrait alors devant les députés à la Chambre des communes, où Boris Johnson dispose d'une confortable majorité.

En cas d'accord commercial avec les 27, ces dispositions controversées n'auraient plus lieu d'être.

Le sujet est également délicat entre le dirigeant conservateur et le président américain élu Joe Biden, au moment où Londres cherche à négocier un traité de libre-échange avec Washington.

"Nous ne pouvons pas permettre que l'accord du Vendredi Saint, qui a apporté la paix en Irlande du Nord, devienne une victime du Brexit" avait averti en septembre Joe Biden, qui affiche fièrement ses racines irlandaises.

Le chef de l'opposition travailliste britannique Keir Starmer a appelé le gouvernement Johnson à "abandonner" les dispositions controversées, dans les colonnes du Guardian.

L'élection de Joe Biden va "peut-être" faire la différence, a estimé sur les ondes de la radio publique irlandaise RTE le chef de la diplomatie irlandaise Simon Coveney.

Elle va "donner à réfléchir à Downing Street pour faire en sorte que les questions irlandaises soient la priorité, au moment où nous essayons de conclure cette phase des négociations du Brexit".

Souplesse sur la pêche ?

Le négociateur européen Michel Barnier est arrivé lundi à Londres pour poursuivre les discussions, alors que la crise du nouveau coronavirus frappe durement l'économie britannique. "Nous redoublons d'efforts pour parvenir à un accord sur l'avenir", a-t-il tweeté lundi matin.

L'émissaire des 27 a identifié trois "clés" pour débloquer les négociations dont "le respect de l'autonomie de l'UE et de la souveraineté britannique".

Il a aussi souligné la nécessité de "garanties solides d'un commerce et d'une concurrence libres et équitables" et d'un "accès stable et réciproque aux marchés et aux possibilités de pêche dans l'intérêt des deux parties".

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique Boris Johnson avaient fait le point sur les discussions samedi, relevant en choeur "de grandes divergences", notamment sur la pêche et les garanties que réclame l'UE en matière de concurrence.

Londres pourrait faire preuve de souplesse sur la pêche, a toutefois laissé entendre lundi le ministre de l'Environnement, George Eustice. "Nous avons toujours été disposés à adopter une approche raisonnable, en regardant en particulier des accords qui pourraient couvrir deux, trois ans par exemple", a-t-il déclaré sur SkyNews.

Faute d'accord, les échanges entre Royaume-Uni et Union européenne seraient régis par les règles de l'Organisation mondiale du commerce, synonymes de droits de douane et de quotas.