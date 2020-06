Le Premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson, le "monsieur Brexit" de la Commission Michel Barnier et les présidents des principales instances européennes ont entamé lundi à 14h30 une réunion virtuelle qui doit faire le point sur les négociations post-Brexit entre l'Union européenne et son ex-Etat membre, qui n'avancent que péniblement selon les deux parties.

La "conférence de haut niveau", prévue de longue date, devrait surtout prendre acte des divergences, sauf surprise d'ampleur. "L'UE est prête à intensifier les discussions, nous sommes disponibles 24/7. Injectons un nouvel élan aux négociations", a tweeté la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, peu avant la rencontre virtuelle. Les présidents du Conseil et du Parlement, Charles Michel et David Sassoli, représentent aussi l'Union.

Cette réunion "a toujours été envisagée comme une occasion de faire avancer les négociations", a rappelé un responsable britannique. "Il faut maintenant que (cette question) soit résolue afin de donner de la visibilité aux milieux d'affaires" au Royaume-Uni comme dans l'UE "dès que possible", a-t-il ajouté.

"On est nulle part"

Après quatre cycles de discussions depuis mars, l'état des lieux est simple à résumer: Britanniques et Européens ont campé sur des positions irréconciliables, empêchant tout progrès. "On n'est nulle part", résume un haut responsable européen. Vendredi, le Royaume-Uni a encore réaffirmé son refus de prolonger la période de transition qui se termine fin d'année et doit servir à boucler un large accord réglant les relations entre Royaume-Uni et UE.

Si les positions ne se rapprochent pas, on se dirige donc vers un "no deal" qui équivaudrait à retomber sur les règles de l'OMC en matière de commerce, ce que les entreprises craignent dans un contexte économique déjà plombé par la pandémie de Covid-19.

Selon Michel Barnier, si l'on tient compte du temps nécessaire à la ratification d'un éventuel accord, il faudrait que les deux parties valident un document pour fin octobre au plus tard.