Le ministre britannique du Brexit, Stephen Barclay, a estimé vendredi qu'il y avait un "élan" dans les discussions avec l'Union européenne pour arriver à un accord sur le départ du Royaume-Uni, à l'issue d'une rencontre avec le négociateur de l'UE Michel Barnier à Bruxelles.

"Je pense que les deux parties veulent arriver à un accord et nous travaillons dur pour cela", a-t-il dit. "Nous avançons, il y a un élan, les discussions continueront la semaine prochaine entre les équipes techniques."

Les négociateurs en chef de la Commission européenne et du Royaume-Uni pour le Brexit, Michel Barnier et Steve Barclay, ont discuté vendredi à Bruxelles, et pour la première fois depuis l'arrivée de Boris Johnson à la tête du gouvernement britannique, d'un "premier ensemble de concepts" avancés par Londres pour trouver une solution à l'impasse du "backstop".

Cette clause de sauvegarde que l'Union européenne tient à préserver dans l'accord de retrait est contestée par Londres, qui veut la supprimer ou la modifier.

Mais les Européens ne veulent rien entendre qui ne rencontre les mêmes objectifs que le "backstop", à savoir éviter le retour, en dernier recours, d'une frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du nord, ce qu'ils voient comme un risque pour la paix sur l'île et pour la préservation du marché intérieur européen.

Jusqu'à présent, Londres n'avait rien proposé de crédible aux yeux des Vingt-sept. Mais la Commission a reçu jeudi de premiers documents de Londres.

C'est sur cette base que MM Barnier et Barclay se sont vus ce vendredi à Bruxelles.

"Ces entretiens portent sur un premier ensemble de concepts, principes et idées que le Royaume-Uni a mis en avant", selon la Commission européenne. A ses yeux, l'essentiel reste une solution crédible et légale, à inclure dans l'accord de retrait.

Les chefs d'Etat et de gouvernement des 28 doivent se retrouver les 17 et 18 octobre prochains en sommet européen à Bruxelles, dans ce qui apparaît comme l'une des dernières possibilités d'arracher un accord avant l'échéance actuelle du Brexit (31 octobre), une date que d'aucuns envisagent déjà de reporter à nouveau, même si Boris Johnson a assuré que le Brexit interviendrait à cette date quoi qu'il puisse arriver.